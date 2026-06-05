Речь Путина на ПМЭФ длилась 45 минут

Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) продлилось 45 минут. Таким образом она стала самой короткой за последние годы.

По подсчетам ТАСС, в 2022 году речь Путина длилась 1 час 14 минут, в 2023 году — 1 час 19 минут, в 2024 году — 1 час, в 2025 году — 55 минут.

В последний раз Путину хватило 45 минут во время речи на ПМЭФ в 2021 году.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Так, президент рассказал, что ряд крупных компаний сейчас готовятся к переезду из Москвы в регионы. Он добавил, что понимает сложности, которые могут возникнуть при смене места работы. Однако, по словам президента, эти усилия необходимо наращивать.

Ранее Путин объяснил, что означает для страны суверенитет.