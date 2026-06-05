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Общество

Речь Путина на ПМЭФ длилась 45 минут

Выступление Путина с речью на ПМЭФ длилось 45 минут
Григорий Сысоев/РИА Новости

Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) продлилось 45 минут. Таким образом она стала самой короткой за последние годы.

По подсчетам ТАСС, в 2022 году речь Путина длилась 1 час 14 минут, в 2023 году — 1 час 19 минут, в 2024 году — 1 час, в 2025 году — 55 минут.

В последний раз Путину хватило 45 минут во время речи на ПМЭФ в 2021 году.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Так, президент рассказал, что ряд крупных компаний сейчас готовятся к переезду из Москвы в регионы. Он добавил, что понимает сложности, которые могут возникнуть при смене места работы. Однако, по словам президента, эти усилия необходимо наращивать.

Ранее Путин объяснил, что означает для страны суверенитет.

 
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