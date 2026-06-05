Путин объяснил, что означает для страны суверенитет

Путин заявил, что суверенитет — означает «быть сильнее и умнее»

Для России суверенитет — означает быть сильнее и умнее, требует эффективности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В непростых условиях Россия продолжает укреплять свой суверенитет не замыкаясь, а напротив расширяя круг партнеров», — отметил он.

Глобальное лидерство зависит от способности страны обеспечить суверенитет, гонка за него развернулась и набирает обороты, подчеркнул президент. Говоря о экономическом суверенитете страны Путин отметил, что в каждом регионе должны создаваться качественные рабочие места, должны привлекаться инвестиции.

Путин также заявил, что на сегодня уровень государственного долга России составляет 16,4% ВВП.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента будет посвящена экономике, однако затронет он и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Ранее Путин заявил, что страны Запада запустили эрозию ВТО.