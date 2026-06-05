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Бизнес

Путин рассказал о подготовке к переезду крупных компаний из Москвы в регионы

Путин: крупные компании готовятся к переезду из Москвы в регионы
Сергей Бобылев/РИА Новости

Ряд крупных компаний сейчас готовятся к переезду из Москвы в регионы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Напомню, что мы договорились о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и создать импульс развитию бизнеса в субъектах, укрепить доходную часть их бюджетов, создать новые рабочие места», — сказал глава государства.

Путин добавил, что понимает сложности, которые могут возникнуть при смене места работы. Однако, по словам президента, эти усилия необходимо наращивать. При этом переезд ряда компаний не повредил столице, отметил российский лидер.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента будет посвящена экономике, однако затронет он и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Ранее Путин объяснил, что означает для страны суверенитет.

 
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