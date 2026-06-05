Двух журналистов и одного режиссера добавили в список иноагентов

Журналисты Михаил Маглов (на фото) и Виталий Солдатских были внесены в список иностранных агентов. Об этом следует из данных, опубликованных на сайте Минюста.

В реестр также были внесены бывший сопредседатель движения «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Станислав Андрейчук и режиссер Татьяна Фролова.

Во всех случаях основанием для внесения в реестр стала Статья 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», указали в министерстве.

4 июня заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета заявил, что среди лиц, объявленных иностранными агентами в 2025 году, лишь у 4% было обнаружено иностранное финансирование. По его словам, тенденция на снижение иностранного финансирования сохраняется.

По данным Минюста, за 2025 год 185 человек, а также 33 организации и проекта были признаны в РФ иноагентами.

Ранее адвокат рассказал, стоит ли соглашаться работать на иноагента.