Румыния отменила эвакуацию жителей прибрежного района из-за отсутствия угроз

Власти Румынии отменили эвакуацию жителей прибрежной зоны Черного моря из-за отсутствия риска нового взрыва морского беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инспекции по чрезвычайным ситуациям уезда Дельта.

В заявлении ведомства отмечается, что в прибрежной зоне Черного моря больше нет опасности. По этой причине проводимая пожарными, полицейскими, пограничниками и местными властями эвакуация была остановлена.

Соответствующее решение было принято после анализа рисков, проведенного ответственными органами.

Утром в румынском порту Констанцы взорвался безэкипажный катер. Громкий хлопок был слышен за несколько километров. Взрыв произошел около 10:30. К этому моменту территория уже была эвакуирована, поэтому никто не пострадал. Предположительно, внутри катера находились десятки килограммов взрывчатки.

Украина уведомила Румынию, что взорвавшийся в черноморском порту Констанца морской беспилотник входил в группу из пяти дронов. Префект уезда Констанца Адриан Теодор Пикою сообщил, что один дрон взорвался в Констанце, еще один — на территории Украины.

Ранее взрыв морского дрона в Румынии показали в прямом эфире.