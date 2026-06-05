Взрыв БПЛА в Румынии показали в прямом эфире, журналистке пришлось бежать

В Румынии журналистка была вынуждена убегать после взрыва дрона

Журналистка румынского телеканала была вынуждена бежать во время взрыва беспилотника. Об этом сообщает портал HotNews.

«Взрыв произошел в тот момент, когда журналистка телеканала TVR Info Ана Мария Станку предоставляла информацию об обнаруженном в крупном черноморском порту беспилотнике», — сказано в материале.

На кадрах слышен громкий хлопок, после которого корреспондент закрывает уши руками и убегает.

Утром в порту Констанцы взорвался безэкипажный катер (БЭК). Громкий хлопок был слышен за несколько километров. Взрыв произошел около 10:30. К этому моменту территория уже была эвакуирована, поэтому никто не пострадал. Предположительно, внутри катера находились десятки килограммов взрывчатки.

Позже у порта Констанца в Румынии были обнаружены еще еще четыре БЭК. Система SCOMAR, которая использует радары, датчики и другое оборудование для обнаружения и отслеживания судов в Черном море, зафиксировала четыре БЭК, направляющихся к порту.

Сейчас порт Констанца закрыт.

Ранее российский посол напомнил, что доказательств по инциденту с падением БПЛА в Румынии не предоставлено.