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Армия

На Украине сообщили Румынии, что морских дронов было несколько

Reuters: взорвавшийся морской дрон в порту Румынии был не один
Observator Antena1/Handout/Reuters

Украина уведомила Румынию, что взорвавшийся в черноморском порту Констанца морской беспилотник входил в группу из пяти дронов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на префекта уезда Констанца Адриана Теодора Пикою.

Он сообщил, что один дрон взорвался в Констанце, еще один — на территории Украины. Сейчас продолжаются поиски трех оставшихся дронов, следует из публикации.

Утром в порту Констанцы взорвался безэкипажный катер. Громкий хлопок был слышен за несколько километров. Взрыв произошел около 10:30. К этому моменту территория уже была эвакуирована, поэтому никто не пострадал. Предположительно, внутри катера находились десятки килограммов взрывчатки.

Уточняется, что порт Констанца закрыт. На месте работают около 80 сотрудников экстренных служб, задействованы пожарные машины, скорая помощь и вертолеты. Министерство обороны Румынии заявило, что обнаруженный морской дрон не принадлежит румынской армии и не связан с недавними учениями в Черном море.

Ранее российский посол напомнил, что доказательств по инциденту с падением БПЛА в Румынии не предоставлено.

 
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