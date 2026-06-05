Лантратова рассказала об итогах первой встречи с омбудсменом Украины Лубинцом

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова провела первую рабочую встречу с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы обсудили, как мы будем не только сохранять те лучшие моменты, которые были выстроены между омбудсменами, но и развивать их дальше», — рассказала она журналистам об итогах встречи на белорусско-украинской границе.

По ее словам, омбудсмены обменялись списками людей, которых готовы передать, а также договорились продолжить посещать военнопленных, находящихся на территории России и Украины, и передавать письма и посылки от родственников плененных.

До этого омбудсмен рассказала, что около 80 семей, разлученных в ходе СВО, удалось воссоединить. Согласно приведенным ей данным, это 101 человек, в числе которых почти 50 детей.

В конце мая глава Второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук сообщил, что Россия и Украина поддерживают переписку по правовым и консульским вопросам через Белоруссию. До этого дипломат уточнил, что между двумя странами продолжаются обмены пленными, а также возвращение гражданских лиц.

Ранее Россия организовала с Украиной канал по воссоединению семей.