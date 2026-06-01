Лантратова рассказала о воссоединении десятков разлученных в ходе СВО семей

Около 80 семей, разлученных в ходе СВО, удалось воссоединить. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, ее цитирует газета «Известия».

«Кроме того, мы сейчас ведем большую работу по воссоединению семей, которые <...> из-за утери документов, из-за других сложностей были вынуждены расстаться. И вот на данный момент нам удалось помочь воссоединить порядка 80 семей. Это почти 50 детей и в общем количестве 101 человек, которые теперь были сначала разлучены, а теперь воссоединились со своими родными и близкими», — сказала она.

До этого сообщалось, что Лантратова в ближайшее время встретится с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Российский омбудсмен также отметила, что ее аппарат уточняет число жителей Курской области, которые удерживаются на территории Украины. По ее словам, информационные вбросы о количестве находящихся на Украине курян вызывают волнения.

В конце мая глава Второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук сообщил, что Россия и Украина поддерживают переписку по правовым и консульским вопросам через Белоруссию. До этого дипломат уточнил, что между двумя странами продолжаются обмены пленными, а также возвращение гражданских лиц.

Ранее Россия организовала с Украиной канал по воссоединению семей.