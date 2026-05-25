В МИД рассказали о дипломатической переписке Москвы и Киева

МИД: дипломатическая переписка России и Украины и Киева идет через Белоруссию

Российская Федерация и Украина поддерживают переписку по правовым и консульским вопросам через Белоруссию. Об этом РИА Новости рассказал глава Второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.

Он пояснил, что переписка правового и консульского характера ведется в основном через белорусскую столицу, где работает дипломатическое представительство Украины.

Дипломат выразил признательность белорусским союзникам и коллегам из других государств за предоставляемые добрые услуги.

24 мая Полищук сообщил, что Москва поддерживает с Киевом контакты на рабочем уровне. Дипломат отметил, что между Россией и Украиной продолжаются обмены пленными, а также возвращение гражданских лиц.

До этого чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что сейчас на переговорном столе нет предложения, которое было бы «хоть сколько-нибудь приемлемо» для России или Украины, однако появляется «новая энергия» для мирного процесса.

Ранее Россия организовала с Украиной канал по воссоединению семей.