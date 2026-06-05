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Общество

Песков раскрыл способ добиться многого в жизни

Песков: важно ставить максималистские цели в жизни, чтобы многого добиться
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Важно ставить максималистские цели в жизни, чтобы многого добиться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью фигуристке Евгении Медведевой в блогерской студии VK Видео на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Всегда надо ставить максималистские цели для того, чтобы получить многое. Не всё, но многое», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что жизнь состоит из сменяющих друг друга этапов, несущих боль, труд, успехи и падения. Человеку важно понимать, что это неизбежный процесс, в котором нужно сохранять уверенность в себе, отметил пресс-секретарь.

1 июня президент России Владимир Путин заявил, что нет счастья большего, чем родительство. По его словам, традиционные семейные ценности сейчас пытаются отменить в целом ряде стран, и Россия рада принять тех людей, которые переезжают сюда ради их сохранения.

Ранее политолог Колчин призвал общество проявить русский характер в условиях вызовов.

 
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