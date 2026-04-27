Политолог Колчин призвал общество проявить русский характер в условиях вызовов

Президент России Владимир Путин четко дал понять, что все ограничения и запреты носят исключительно временный характер. Об этом заявил политолог Петр Колчин, комментируя выступление главы государства на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

По словам, эксперта фраза президента о том, что «трудности временные, а Россия вечна», очень емко описывает подход Путина к вопросам регулирования.

«Это сигнал законодателям – нужно не искать, какие еще гайки можно закрутить, а работать над проектами развития страны. Президент концентрирует усилия госаппарата на созидании, инвестициях в будущее, создании условий для реализации потенциала страны и каждого человека», — сказал Колчин.

По его мнению, для всей страны слова Путина стали важной установкой того, что на государственном уровне задан вектор работы на результат.

«Поэтому нам, обществу, в условиях внешних штормов важно поддержать эти процессы. Пришло время проявить наш русский характер — стойкость и собранность. Работая в штатном режиме, каждый на своем месте, мы сможем преодолеть сегодняшние вызовы», — добавил политолог.

Эксперт подчеркнул, что для россиян это реалистичная и понятная каждому задача.

«Наш народ проходил через не такие испытания, и всегда секрет успеха был в одном: стоять твердо, не давать слабину и верить в Россию. И сегодня это правило работает как никогда», — заключил Колчин.

Ранее сообщилось, что на Совете законодателей Путин заявил о том, что зацикливаться только на запретах в законотворчестве неэффективно. Как подчеркнул глава государства, законодательный процесс должен быть «системным» и «творческим», отвечать и адаптироваться к нынешним вызовам и рискам, которые нередко носят «беспрецедентный характер».