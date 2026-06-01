Путин заявил о важности традиционных семейных ценностей

Традиционные семейные ценности объединяют российское общество. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, пишет РИА Новости.

«Нет счастья большего, чем родительство», — сказал он.

По его словам, традиционные семейные ценности сейчас пытаются отменить в целом ряде стран, и Россия рада принять тех людей, которые переезжают сюда ради их сохранения.

1 июня Путин вручает ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» многодетным родителям в Кремле. Мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей, впервые проводится в очном формате со времен пандемии коронавируса.

В Екатерининский зал Кремля были приглашены представители девяти многодетных семей из разных регионов страны. Ордена получили семьи из Москвы, Псковской, Ростовской, Новосибирской, Тюменской и Херсонской областей, а также республик Мордовия, Дагестан и Северная Осетия.

Орден «Родительская слава» был учрежден в 2008 году. Им награждаются родители или усыновители, воспитывающие семерых и более детей и обеспечивающие условия для их полноценного развития.

Орден «Мать-героиня» учрежден в 2022 году. Награда присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей.

