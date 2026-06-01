Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Путин заявил о важности традиционных семейных ценностей

Путин: нет счастья большего, чем родительство
Кристина Соловьёва/РИА Новости

Традиционные семейные ценности объединяют российское общество. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, пишет РИА Новости.

«Нет счастья большего, чем родительство», — сказал он.

По его словам, традиционные семейные ценности сейчас пытаются отменить в целом ряде стран, и Россия рада принять тех людей, которые переезжают сюда ради их сохранения.

1 июня Путин вручает ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» многодетным родителям в Кремле. Мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей, впервые проводится в очном формате со времен пандемии коронавируса.

В Екатерининский зал Кремля были приглашены представители девяти многодетных семей из разных регионов страны. Ордена получили семьи из Москвы, Псковской, Ростовской, Новосибирской, Тюменской и Херсонской областей, а также республик Мордовия, Дагестан и Северная Осетия.

Орден «Родительская слава» был учрежден в 2008 году. Им награждаются родители или усыновители, воспитывающие семерых и более детей и обеспечивающие условия для их полноценного развития.

Орден «Мать-героиня» учрежден в 2022 году. Награда присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей.

«Будущее начинается с улыбки ребенка» — этот девиз Дня защиты детей в 2026 году отражает подход, который сегодня лежит в основе государственной политики в отношении подрастающего поколения. Речь идет не только о защите прав детей и поддержке семей, но и о создании возможностей для образования, творчества, спорта и самореализации. Как современные дети находят свое дело, запускают собственные проекты и определяются с будущей профессией еще в школьные годы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ в День защиты детей атаковали начальную школу в прифронтовой зоне.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!