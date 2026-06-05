Дело завели после нападения собаки на школьницу в российском селе

В Краснодаре завели дело после нападения собаки на девочку

В Краснодаре завели дело после нападения собаки на девочку во дворе школы. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ — халатность. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются, расследование поставлено на контроль в аппарате следственного управления.

Инцидент произошел на территории школы №73, когда второклассница находилась на прогулке в платном школьном лагере. В открытую калитку забежал пес и накинулся на ребенка. В результате девочку госпитализировали с рваными ранами щеки и нижнего века, ссадинами на лице и ушибом головы.

До этого собака сорвалась с поводка и покусала девятилетнего мальчика в Подмосковье. У мальчика диагностировали укушенные раны.

Ранее собака на поводке искусала 13-летнюю девочку под Нижним Новгородом.