Собака сорвалась с поводка и покусала девятилетнего мальчика в Подмосковье

В Подмосковье собака сорвалась с поводка и покусала мальчика

В Подмосковье на девятилетнего мальчика набросилась собака, сорвавшаяся с поводка. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в СНТ «Кедр-1» в Дмитрове, когда ребенок гулял по улице. К нему подбежал пес, которого выгуливала местная жительница. В какой-то момент собака сорвалась с поводка, напала на школьника и покусала его.

В результате у мальчика диагностировали укушенные раны, ему оказали необходимую помощь. Сотрудники правоохранительных органов установили хозяйку агрессивного пса, ею оказалась одна из местных жительниц. Пострадавшего направят на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести вреда здоровью.

Ранее ребенка прямо во время урока в российской школе покусала собака.