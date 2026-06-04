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Общество

Собака сорвалась с поводка и покусала девятилетнего мальчика в Подмосковье

В Подмосковье собака сорвалась с поводка и покусала мальчика
cynoclub/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье на девятилетнего мальчика набросилась собака, сорвавшаяся с поводка. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в СНТ «Кедр-1» в Дмитрове, когда ребенок гулял по улице. К нему подбежал пес, которого выгуливала местная жительница. В какой-то момент собака сорвалась с поводка, напала на школьника и покусала его.

В результате у мальчика диагностировали укушенные раны, ему оказали необходимую помощь. Сотрудники правоохранительных органов установили хозяйку агрессивного пса, ею оказалась одна из местных жительниц. Пострадавшего направят на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести вреда здоровью.

Ранее ребенка прямо во время урока в российской школе покусала собака.

 
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