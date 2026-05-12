Собака на поводке искусала 13-летнюю девочку под Нижним Новгородом

В Нижегородской области собака на глазах у хозяйки напала на школьницу во время выгула. Об этом сообщило Борское информационное агентство.

Инцидент произошел 9 мая в сквере на Бору. Собака, находившаяся на поводке, напала на 13‑летнюю девочку, оставив на руке глубокий укус и кровоточащую рану.

После этого девочка сразу обратилась за медицинской помощью. Ее мать поблагодарила медиков за оперативную помощь.

В СУ СК России по Нижегородской области сейчас выясняют все обстоятельства происшествия, по результатам процессуальной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Ход расследования взяла на контроль региональная прокуратура.

До этого на Алтае бездомные собаки напали на девятилетнего мальчика. Очевидцы отогнали псов, но одна из собак успела укусить его за ягодицу. Медики осмотрели мальчика в травмпункте центральной больницы и поставили ему прививку от бешенства. Мать ребенка обратилась в полицию.

Ранее в Воронежской области собаки искусали беременную девушку