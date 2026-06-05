В РСТ предрекли наплыв американских туристов на Чукотку

Тоннель через Берингов пролив сделает Чукотку магнитом для туристов из США, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), основатель компании Russia Discovery Вадим Мамонтов. Также транспортный тоннель повысит доступность россиян, желающих отправиться на Аляску, подчеркнул он в беседе с НСН.

«Это как минимум сделает Чукотку привлекательнее для американских туристов. Это очень востребованное направление для туристов не только из Америки. До пандемии и последующих событий порядка тысячи туристов в год прибывали на остров Врангеля, который считается родильным домом белых медведей», — подчеркнул турэксперт.

По его словам, такие показатели еще не предел – так, на Аляску ранее прибывало до миллиона круизных туристов, а ее сообщение с Чукоткой повысит транспортную доступность для путешественников. Объясняя такой прогноз, Мамонтов подчеркнул, что туристов привлечет аутентичная этнография Чукотки, а также население, которое сохранило свои традиции. На Аляске американские путешественники такого не увидят, подчеркнул эксперт.

Что касается россиян, то специалист усомнился, что транспортный тоннель создаст встречный поток туристов, однако отметил, что в любом случае желающим побывать на Аляске станет проще туда добраться.

Напомним, накануне стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций подпишет соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской в рамках ПМЭФ. Как уточнил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, это будет одним из больших инфраструктурных проектов между странами.

До этого вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечал, что среди россиян в последнее время растет спрос на поездки в арктические регионы. По его словам, востребованность территорий распределяется неравномерно – Чукотку посещают несколько десятков тысяч путешественников в год, тогда как в Мурманскую область стекается до миллиона туристов. Причем, хотя Арктика ассоциируется с заснеженными бескрайними полями и северным сиянием, большинство россиян предпочитают планировать поездки в эти регионы на лето, а не на зиму.

Ранее сообщалось, что тоннель между Россией и США может быть в два раза длиннее тоннеля под Ла-Маншем.