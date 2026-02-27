«От Кольского полуострова до Чукотки»: российские туристы ринулись в Арктику

Среди россиян растет спрос на поездки в арктические регионы. Востребованность территорий распределяется неравномерно – Чукотку посещают несколько десятков тысяч путешественников в год, тогда как в Мурманскую область стекается до миллиона туристов, рассказал RT вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«Арктические территории занимают значительную часть территории России. Это такая обширная полоса, которая движется от Мурманской области, от Кольского полуострова, на восток, достигая Чукотки. Но все эти территории востребованы не одинаково, и, более того, разброс по турпотоку существенно разный», — подчеркнул эксперт.

Чаще всего, по его словам, россияне выбирают наиболее обжитые территории с развитой инфраструктурой – так, например, в топе по популярности оказалось село Териберка в Мурманской области, а второе место закрепилось за Архангельской областью. С большим отрывом на третьей позиции оказались регионы Якутии.

Интересно, что, хотя Арктика ассоциируется с заснеженными бескрайними полями и северным сиянием, все-таки большинство россиян предпочитают планировать поездки в эти регионы на лето, а не на зиму, отметил Ромашкин. По его мнению, привлекает туристов именно природа, в том числе побережье Ледовитого океана. Также многие стремятся посетить военно-морские музеи, посмотреть памятники, связанные с историей городов воинской славы – Мурманска и Архангельска, заключил эксперт.

До этого президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по развитию в Арктике туристических кластеров и обеспечению их транспортной и иной инфраструктурой. В том числе он отметил важность повышения туристической привлекательности территорий Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Архангельской и Мурманской областей.

Аналитики ранее рассказали, как меняется «романтический» бизнес в Арктике.