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Политика

Россия и США спроектируют тоннель через Берингов пролив

Дмитриев: РФ и США подпишут соглашение о проектировании тоннеля между странами
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Россия и США подпишут соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской. Об этом телеканалу «Звезда» заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Завтра мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Тоннель будет. Это будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами», — сказал глава РФПИ.

В декабре прошлого года бывший консультант президента США Джордж Пападопулос заявил, что идея строительства тоннеля между Аляской и Россией является технически реализуемой. По его словам, этот проект мог бы принести Москве и Вашингтону больше выгоды, чем потерь.

В октябре Дмитриев опубликовал нарисованный от руки план строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской. Это изображение прислал в СССР американец Даг Сандстрем. О том, что это за идея, насколько она реализуема и целесообразна, «Газета.Ru» спросила экспертов.

Ранее ученый назвал примерную стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской.

 
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