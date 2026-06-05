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У порта в Румынии взорвался морской дрон

Euronews: около румынского порта Констанца взорвался морской беспилотник

Около румынского порта Констанца утром взорвался морской дрон. Об этом сообщает Euronews.

По данным румынских СМИ, безэкипажный катер (БЭК) был замечен около шести часов утра. По предварительным данным, дрон был оснащен таймером, запрограммированным на подрыв. Взрывное устройство сработало около 10:30.

Отмечается, что порт удалось эвакуировать до детонации беспилотника. Предположительно, внутри аппарата находились десятки килограммов взрывчатого вещества.

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац беспилотник упал на крышу многоквартирного дома, в результате чего пострадали два человека. Власти Румынии обвинили в произошедшем Россию. По их словам, дрон якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Бухарест пообещал принять дипломатические меры в отношении Москвы. Минобороны РФ пока не комментировало инцидент, а в Госдуме в беседе с «Газетой.Ru» указали на отсутствие доказательств и усомнились в том, что дрон был российским.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что попадание БПЛА в жилой дом в Румынии свидетельствует о необходимости усиленного присутствия НАТО на восточном фланге.

Ранее российский посол напомнил, что доказательств по инциденту с падением БПЛА в Румынии не предоставлено.

 
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