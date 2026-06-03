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Политика

Посол напомнил о доказательствах по инциденту с БПЛА в Румынии

Посол Озеров: доказательств по инциденту с БПЛА в Румынии не предоставлено
Creative Lab/Shutterstock

Никаких доказательств по инциденту с падением беспилотников в Румынии до сих пор не предоставлено. Об этом заявил посол Российской Федерации в Молдавии Олег Озеров, передает РИА Новости.

По его словам, подобная ситуация, когда не предоставили никаких доказательств, была и в случае залета якобы российских дронов в воздушное пространство Молдавии.

Посол добавил, что Россия прекрасно понимает, кто стоит за этими инцидентами с БПЛА.

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац беспилотник упал на крышу многоквартирного дома, в результате чего пострадали два человека. Власти Румынии обвинили в произошедшем Россию. По их словам, дрон якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Бухарест пообещал принять дипломатические меры в отношении Москвы. Минобороны РФ пока не комментировало инцидент, а в Госдуме в беседе с «Газетой.Ru» указали на отсутствие доказательств и усомнились в том, что дрон был российским.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что попадание БПЛА в жилой дом в Румынии свидетельствует о необходимости усиленного присутствия НАТО на восточном фланге.

Ранее в НАТО заявили, что перебросят больше сил на восточный фланг Европы.

 
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