У порта в Румынии обнаружили четыре морских дрона после взрыва

У берегов Румынии нашли четыре БЭК после взрыва у порта Констанца

Еще четыре безэкипажных катера (БЭК) обнаружены у порта Констанца в Румынии. Об этом сообщает портал adevarul.ro.

Система SCOMAR, которая использует радары, датчики и другое оборудование для обнаружения и отслеживания судов в Черном море, зафиксировала четыре БЭК, направляющихся к порту. По данным портала, власти распространили сообщение с призывом эвакуировать территорию в радиусе одного километра от прибрежной зоны. Глава департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат заявил, что меры носят превентивный характер, и призвал население не паниковать.

Уточняется, что порт Констанца закрыт. На месте работают около 80 сотрудников экстренных служб, задействованы пожарные машины, скорая помощь и вертолеты. Министерство обороны Румынии заявило, что обнаруженный морской дрон не принадлежит румынской армии и не связан с недавними учениями в Черном море.

Утром в порту Констанцы взорвался БЭК. Громкий хлопок был слышен за несколько километров. Взрыв произошел около 10:30. К этому моменту территория уже была эвакуирована, поэтому никто не пострадал. Предположительно, внутри катера находились десятки килограммов взрывчатки.

Ранее российский посол напомнил, что доказательств по инциденту с падением БПЛА в Румынии не предоставлено.