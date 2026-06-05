Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Киеве произошел взрыв

РБК-Украина: в Киеве мужчина погиб в результате взрыва в почтовом терминале
Global Look Press

В Киеве на Оболони произошел взрыв на почтовом терминале, в результате чего погиб один мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что посылка детонировала в тот момент, когда ее изучали сотрудники почты. В результате инцидента погиб 59-летний местный житель. Также мужчины в возрасте 37 лет и 41 года получили ранения различной степени тяжести.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники киевской полиции, спасатели ГСЧС и медики. Других подробностей не приводится.

2 июня РИА Новости сообщало, что житель села в Закарпатской области был задержан украинскими правоохранителями за поставку заказчикам боевых гранат под видом банок с повидлом через транспортные компании. Деньги от них он получал на счета подставных лиц. Во время расследования дела правоохранителям удалось задокументировать несколько таких сделок, прежде чем вышли на след подозреваемого.

26 мая в Виннице в физико-математическом лицее №17 ученик принес на уроки учебную гранату. Взрыв произошел прямо во время занятия. В помещении раздался громкий хлопок, сопровождавшийся яркой вспышкой и дымом. В результате инцидента никто из детей и учителей не пострадал.

Ранее в пригороде Одессы под удар попала группа французских инструкторов.

 
Теперь вы знаете
Письмо Зеленского Путину, гибкий график для многодетных и миллионы зараженных комаров. Что нового к утру 5 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!