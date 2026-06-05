В Киеве произошел взрыв

В Киеве на Оболони произошел взрыв на почтовом терминале, в результате чего погиб один мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что посылка детонировала в тот момент, когда ее изучали сотрудники почты. В результате инцидента погиб 59-летний местный житель. Также мужчины в возрасте 37 лет и 41 года получили ранения различной степени тяжести.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники киевской полиции, спасатели ГСЧС и медики. Других подробностей не приводится.

2 июня РИА Новости сообщало, что житель села в Закарпатской области был задержан украинскими правоохранителями за поставку заказчикам боевых гранат под видом банок с повидлом через транспортные компании. Деньги от них он получал на счета подставных лиц. Во время расследования дела правоохранителям удалось задокументировать несколько таких сделок, прежде чем вышли на след подозреваемого.

26 мая в Виннице в физико-математическом лицее №17 ученик принес на уроки учебную гранату. Взрыв произошел прямо во время занятия. В помещении раздался громкий хлопок, сопровождавшийся яркой вспышкой и дымом. В результате инцидента никто из детей и учителей не пострадал.

Ранее в пригороде Одессы под удар попала группа французских инструкторов.