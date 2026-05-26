В украинской школе во время урока взорвалась граната

На Украине ученик принес с собой на уроки в школу учебную гранату. Об этом украинскому изданию «Общественное» сообщила пресс-секретарь полиции Винницкой области Зарина Маевская.

Инцидент произошел в физико-математическом лицее №17 в Виннице. По словам Маевской, граната сдетонировала прямо во время урока. В помещении раздался взрыв, который сопровождался вспышкой и задымлением. Никто из детей и учителей лицея не пострадал, уточнила она.

В январе в одной из школ Киева ученик пришел на занятия с ножом. По данным полиции, школьник ударил холодным оружием учительницу и одного из одноклассников. Они выжили, им оказали медицинскую помощь. Нападавшего задержали на месте происшествия.

В апреле девятиклассник в Закарпатской области на западе Украины во время урока внезапно достал травматический пистолет и выстрелил два раза, попав в одноклассника. После случившегося он попытался скрыться, но был оперативно задержан. Ранение пострадавшего оказалось не опасным для его жизни и здоровья. Травматический пистолет был изъят.

Ранее стало известно, что в украинских школах не хватает старшеклассников из-за бегства.

 
