В западном пригороде Одессы попала под удар группа инструкторов из Франции, которые причастны к террористическим атакам на Россию. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, инструкторы напрямую участвовали в управлении дальнобойными дронами. Лебедев уточнил, что эта группа причастна к атакам на Крым, Краснодарский край и другие регионы России.

18 мая посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев ударами по гражданским объектам на территории России «движется к эскалации террористической войны». По его словам, действия украинской стороны «не могут трактоваться иначе как военные преступления», а ответ Москвы «не заставит себя ждать».

16 мая в Минобороны сообщили, что российские войска ударили по объектам энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, используемым в интересах украинской армии.

Ранее ВС РФ ударили по селу под Киевом, где находятся особняки Ермака и Миндича.