Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

На Украине задержали продавца боевых гранат под видом банок с повидлом

В Закарпатской области задержали мужчину, продававшего гранаты под видом повидла
Shutterstock/FOTODOM

Житель села в Закарпатской области задержан украинскими правоохранителями за поставку заказчикам боевых гранат под видом банок с повидлом. Об этом сообщило областное управление национальной полиции, передает РИА Новости.

«Гранаты с запалами он прятал в банках с повидлом… Следователи Тячевского районного отдела полиции сообщили задержанному о подозрении», — говорится в публикации.

Как отмечается в материалах дела, 40-летний житель села Вонигово поставлял клиентам северо-восточных регионов гранаты, маскируя их под банки с повидлом, через транспортные компании. Деньги от них он получал на счета подставных лиц. Во время расследования дела правоохранителям удалось задокументировать несколько таких сделок, прежде чем вышли на след подозреваемого.

В данный момент мужчине предъявлено обвинение по статье «о незаконном обращении с боевыми припасами, а также их сбыте, по которой он может получить до семи лет лишения свободы.

До этого стало известно, что под Киевом накрыли канал продажи кокаина украинским звездам. Следствие предполагает, что группировка ежемесячно сбывала почти 3 килограмма кокаина, при этом за грамм брали $150-200 долларов. Ежемесячная прибыль, предполагают украинские правоохранители, составляла около 17 миллионов гривен.

Ранее в России нашли сайт по продаже оружия онлайн и с доставкой.

 
Теперь вы знаете
«Огненный апокалипсис» в Киеве, запрет на яблоки из Армении и заявление в полицию на Собчак. Главное за 2 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!