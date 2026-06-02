На Украине задержали продавца боевых гранат под видом банок с повидлом

Житель села в Закарпатской области задержан украинскими правоохранителями за поставку заказчикам боевых гранат под видом банок с повидлом. Об этом сообщило областное управление национальной полиции, передает РИА Новости.

«Гранаты с запалами он прятал в банках с повидлом… Следователи Тячевского районного отдела полиции сообщили задержанному о подозрении», — говорится в публикации.

Как отмечается в материалах дела, 40-летний житель села Вонигово поставлял клиентам северо-восточных регионов гранаты, маскируя их под банки с повидлом, через транспортные компании. Деньги от них он получал на счета подставных лиц. Во время расследования дела правоохранителям удалось задокументировать несколько таких сделок, прежде чем вышли на след подозреваемого.

В данный момент мужчине предъявлено обвинение по статье «о незаконном обращении с боевыми припасами, а также их сбыте, по которой он может получить до семи лет лишения свободы.

