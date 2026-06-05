Ограничения введены в Домодедово

Московский аэропорт Домодедово работает по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация в «Макс».

В ведомстве отметили, что воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

В Росавиации добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотник, который летел на столицу.

В ночь на 3 июня силы ПВО уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы.

Ранним утром 3 июня Санкт-Петербург подвергся атаке украинских беспилотников. Целями противника стали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Во время налета БПЛА пострадали несколько человек. Губернатор города Александр Беглов сообщил, что атака дронов никак не отразилась на проведении Петербургского международного экономического форума. По его словам, система противовоздушной обороны успешно справилась с нападением.

Ранее в ВСУ рассказали, как изменились боевые действия из-за дронов.