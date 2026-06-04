Мужу экс-главы нацразведки США удалили опухоль, из-за которой она уволилась

Мужу уходящей в отставку главы национальной разведки США Тулси Габбард успешно удалили хордому крестца. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X.

«У моего мужа Абрахама диагностировали очень редкую хордому крестца. Операция по удалению опухолевой кости и прилегающих тканей продолжалась почти семь часов и прошла успешно», — написала Габбард, уточнив, что ее супруг уже отдыхает дома.

Хордома — редкая злокачественная опухоль, развивающаяся из остатков эмбриональной хорды, она составляет лишь 1–4% всех первичных раковых образований костей, а заболеваемость не превышает одного случая на 1 млн человек в год. Опасность хордомы заключается в позднем выявлении из-за отсутствия симптомов на ранних стадиях, плохой реакции на лучевую и химиотерапию, а также в частых рецидивах. Единственный эффективный метод — радикальное хирургическое удаление — технически сложен из-за расположения рядом со спинным мозгом и крупными сосудами.

Об уходе в отставку из-за болезни мужа Габбард объявила 22 мая. Она поясняла, что не может оставить супруга в одиночку бороться с тяжким недугом, поскольку до этого он всецело поддерживал ее на протяжении всей карьеры и 11 лет брака, в том числе во время командировки в Восточной Африке.

Источник Reuters в Вашингтоне усомнился в правдивости слов Габбард о том, что причиной ее отставки стала только болезнь супруга. По словам собеседника агентства, в Белом доме были недовольны многими решениями главы нацразведки США и давили на нее с целью вынудить уволиться.

Ранее Габбард пообещала перед уходом рассекретить множество гостайн.