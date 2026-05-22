На Западе заявили, что Белый дом добивался отставки директора нацразведки

Белый дом оказывал давление на Тулси Габбард, добиваясь ее отставки с поста директора национальной разведки США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

«Габбард была вынуждена уйти в отставку по требованию Белого дома», — говорится в публикации.

Агентство отмечает, что ранее появлялись сведения о недовольстве президента Дональда Трампа директором нацразведки. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что Габбард не участвовала в обсуждениях между главой Белого дома и его главными советниками по национальной безопасности, посвященных военной операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, войне в Иране и ситуации на Кубе.

22 мая стало известно, что директор национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку из-за редкой формы рака костей у ее мужа. Она уведомила главу государства о своем решении в Овальном кабинете. Последним ее рабочим днем станет 30 июня.

Габбард подчеркнула, что супруг был ее опорой на протяжении всех 11 лет брака, включая командировку в Восточную Африку и политические кампании, поэтому она не может оставить его справляться с недугом в одиночку.

