Следственный комитет РФ прокомментировал информацию о найденных телах Усольцевых

Информация о якобы найденных телах членов семьи Усольцевых, которая пропала в Красноярском крае во время похода, не соответствует действительности. Об этом сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.

«Информация о том, что тела найдены, не соответствует действительности», — сказал представитель главка.

До этого в aif.ru сообщили со ссылкой на одну из местных жительниц, что она сообщила в чате, где уже пять месяцев обсуждают исчезновение этой семьи, о нахождении Усольцевых. Якобы тела были найдены в шурфе вертикальная (редко наклонная) горная выработка квадратного, круглого или прямоугольного сечения, небольшой глубины.

Супруги Усольцевы пропали вместе с пятилетней дочкой 28 сентября 2025 года в районе красноярского поселка Кутурчин. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело. Приоритетной версией следствия остается несчастный случай. Активная фаза поисковых работ была завершена 12 октября и перешла в режим точечных задач, выполняемых профессиональными спасателями.

