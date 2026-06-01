Исследователь указал на ложный след в поисках Усольцевых

Сигнал телефона главы семьи Усольцевых, который зафиксировали в районе горы Алат, мог оказаться ложным следом. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на исследователя Валентина Дегтерева.

Взрослые и ребенок двигались по тропе в сторону скалы Мальвинка и Камня желаний. Сигнал телефона, пойманный в стороне от этого маршрута, не вписывается в общую картину. Эксперт не исключает, что таким образом следователей хотели запутать.

«Телефон могли у него забрать, специально включить и активировать у горы Алат. Могли специально его там выбросить, чтобы запутать следствие», – рассказал Дегтярев.

Семья из трех человек пропала в Красноярском крае в сентябре прошлого года. Это привело к одним из самых масштабных поисков в регионе, но найти исчезнувших родителей и ребенка так и не удалось.

В конце мая во время трехдневных поисков специалисты предприняли еще одну попытку найти семью, но сделать это не удалось.

Ранее исследователь допустил, что в пещере с Усольцевыми произошло ЧП.