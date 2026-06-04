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Общество

Медиапроект «ОВД-Инфо» внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ

Росфинмониторинг внес «ОВД-Инфо» в перечень террористов и экстремистов
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Медиапроект «ОВД-Инфо» внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ. Это следует из реестра Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные). Организации: Медиапроект ОВД-Инфо (Независимый правозащитный медиапроект ОВД-Инфо; Незарегистрированное общественное объединение ОВД-Инфо)», — говорится в перечне.

Кроме того, объединение «Револьт-центр» (организация признана в РФ иностранным агентом) признано террористической организацией, следует из данных ведомства.

«ОВД-Инфо» был признан иноагентом в 2021 году.

Летом 2025 года объединение «Револьт-центр» из Республики Коми объявило о своем закрытии. В реестр иноагентов включили часть сотрудников и бывших участников «Револьт-центра». Всего туда попали 17 человек.

До этого министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов «Револьт-центр», видеоблогера и публициста Марка Солонина (признан в РФ иностранным агентом), а также бывшего священника Иоанна Курмоярова (признан в РФ иностранным агентом). Как уточняли тогда в культурном пространстве, решением о закрытии коллектив выразил несогласие со статусом, присвоенным ведомством.

Ранее в Минюсте заявили о снижении иностранного финансирования среди иноагентов.

 
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