Российский публицист Марк Солонин попал в реестр иноагентов

Минюст РФ признал иностранным агентом писателя и публициста Марка Солонина
Министерство юстиции РФ внесло публициста и писателя Марка Солонина в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В заявлении говорится, что Солонин распространял ложную информацию о действиях руководства РФ и российских войск. Более того, он участвовал в распространении материалов иностранных агентов и выступал против проведения специальной военной операции на Украине.

Кроме того, в список попали журналисты Марк Кротов и Игорь Рудников. То же касается объединения «Револьт-Центр» и бывшего иеромонаха Российской православной церкви Иоанна Курмуярова. Все они принимали участие в распространении недостоверных сведений о деятельности органов публичной власти РФ. Объединение «Револьт-Центр» также участвовало в создании материалов иностранных агентов и взаимодействовало с зарубежными организациями.

15 августа депутат Государственной думы РФ Василий Пискарев обвинил иностранных агентов в попытках сорвать переговоры между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, такие лица хотят сорвать диалог из-за страха потерять свои источники дохода за рубежом.

Ранее в реестр иностранных агентов включили проект «Продолжение следует».

