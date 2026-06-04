Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Минюсте заявили о снижении иностранного финансирования среди иноагентов

Свириденко: лишь у 4% иноагентов в 2025 году нашли иностранное финансирование
Bulkin Sergey/Global Look Press

Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета заявил, что среди лиц, объявленных иностранными агентами в 2025 году, лишь у 4% было обнаружено иностранное финансирование.

По словам замминистра, тенденция на снижение иностранного финансирования сохраняется. Он напомнил, что до 2022 года единственным основанием для включения в реестр иноагентов было именно иностранное финансирование, и поблагодарил парламентариев за добавление в закон пункта об «иных формах влияния».

«Если бы сейчас этот единственный признак остался, то это было бы всего 4% иноагентов. Представляете, да? Где гуляли бы все остальные?», — сказал он.

Свириденко также сообщил, что с 2012 года, когда в России появился реестр иноагентов, в него включили сведения более чем о 1,2 тыс. лиц. По данным на 29 мая, в статусе действующих агентов иностранного влияния числилось 962 субъекта.

По данным Минюста, за 2025 год 185 человек, а также 33 организации и проекта были признаны в РФ иноагентами.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что нижняя палата парламента будет вынуждена и в дальнейшем ужесточать законодательство, если иностранные агенты не прекратят заниматься разрушительными для России действиями. Он также отметил, что свыше 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности и ограничения, установленные законом, а количество административных нарушений выросло более чем на 40% за 2023-2024 годы.

Ранее суд оштрафовал ведущую «Дождя» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Монгайт за нарушение закона об иноагентах.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!