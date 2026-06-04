В Минюсте заявили о снижении иностранного финансирования среди иноагентов

Свириденко: лишь у 4% иноагентов в 2025 году нашли иностранное финансирование

Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета заявил, что среди лиц, объявленных иностранными агентами в 2025 году, лишь у 4% было обнаружено иностранное финансирование.

По словам замминистра, тенденция на снижение иностранного финансирования сохраняется. Он напомнил, что до 2022 года единственным основанием для включения в реестр иноагентов было именно иностранное финансирование, и поблагодарил парламентариев за добавление в закон пункта об «иных формах влияния».

«Если бы сейчас этот единственный признак остался, то это было бы всего 4% иноагентов. Представляете, да? Где гуляли бы все остальные?», — сказал он.

Свириденко также сообщил, что с 2012 года, когда в России появился реестр иноагентов, в него включили сведения более чем о 1,2 тыс. лиц. По данным на 29 мая, в статусе действующих агентов иностранного влияния числилось 962 субъекта.

По данным Минюста, за 2025 год 185 человек, а также 33 организации и проекта были признаны в РФ иноагентами.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что нижняя палата парламента будет вынуждена и в дальнейшем ужесточать законодательство, если иностранные агенты не прекратят заниматься разрушительными для России действиями. Он также отметил, что свыше 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности и ограничения, установленные законом, а количество административных нарушений выросло более чем на 40% за 2023-2024 годы.

Ранее суд оштрафовал ведущую «Дождя» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Монгайт за нарушение закона об иноагентах.