«Револьт-центр» в Коми объявил о закрытии после внесения в реестр иноагентов

Объединение «Револьт-центр» (организация признана в РФ иностранным агентом) из Республики Коми объявило о своем закрытии. Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале.

«Сейчас сам центр опечатан, вандалы разбили стекла, испортили уличные плакаты и нарисовали граффити — у нас нет нашего пространства, на членов команды и их семьи ежедневно оказывается огромное давление», — заявили в объединении.

В реестр иноагентов включили часть сотрудников и бывших участников «Револьт-центра». Всего туда попали 17 человек.

Накануне министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов «Револьт-центр», видеоблогера и публициста Марка Солонина (признан в РФ иностранным агентом), а также бывшего священника Иоанна Курмоярова (признан в РФ иностранным агентом). В сообщении культурного пространства уточняется, что решением о закрытии коллектив выразил несогласие со статусом, присвоенным ведомством.

15 августа депутат Государственной думы РФ Василий Пискарев обвинил иностранных агентов в попытках сорвать переговоры между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, такие лица хотят сорвать диалог из-за страха потерять свои источники дохода за рубежом.

Ранее в реестр иностранных агентов включили проект «Продолжение следует».