На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Револьт-центр» в Коми объявил о закрытии после внесения в реестр иноагентов

Признанный иноагентом «Револьт-центр» сообщил о прекращении работы
true
true
true
close
Револьт-центр/VK

Объединение «Револьт-центр» (организация признана в РФ иностранным агентом) из Республики Коми объявило о своем закрытии. Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале.

«Сейчас сам центр опечатан, вандалы разбили стекла, испортили уличные плакаты и нарисовали граффити — у нас нет нашего пространства, на членов команды и их семьи ежедневно оказывается огромное давление», — заявили в объединении.

В реестр иноагентов включили часть сотрудников и бывших участников «Револьт-центра». Всего туда попали 17 человек.

Накануне министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов «Револьт-центр», видеоблогера и публициста Марка Солонина (признан в РФ иностранным агентом), а также бывшего священника Иоанна Курмоярова (признан в РФ иностранным агентом). В сообщении культурного пространства уточняется, что решением о закрытии коллектив выразил несогласие со статусом, присвоенным ведомством.

15 августа депутат Государственной думы РФ Василий Пискарев обвинил иностранных агентов в попытках сорвать переговоры между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, такие лица хотят сорвать диалог из-за страха потерять свои источники дохода за рубежом.

Ранее в реестр иностранных агентов включили проект «Продолжение следует».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами