В Армении изменили меру пресечения для архиепископа Баграта

В Армении суд изменил на домашний арест меру пресечения архиепископу Баграту Галстаняну. Об этом пишет «Sputnik Армения».

«Архиепископ Баграт Галстанян переведен под домашний арест. Такое решение принял Апелляционный суд, частично удовлетворив ходатайство его адвоката Ованнеса Худояна», — говорится в материале.

Ему запрещены контакты с другими фигурантами уголовного дела, уточнили журналисты.

25 июня прошлого года следственный комитет Армении обвинил Баграта в подготовке терактов с целью захвата власти в республике. В тот же день он был арестован. Комментируя обвинение в отношении Галстаняна, премьер-министр Никола Пашинян заявил, что правоохранители сорвали «масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства»» по дестабилизации обстановки в республике и захвату власти.

Архиепископ возглавлял весенние протесты 2024 года против процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, по итогам которого Азербайджану были переданы четыре села в Тавушской области.

Ранее Пашинян заявил о захвате Армянской апостольской церкви «антихристом и собакоедом».