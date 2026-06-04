В Германии самолет получил серьезные повреждения из-за складывания шасси

Ожидавший вылета в аэропорту немецкого Франкфурта самолет Lufthansa получил серьезные повреждения из-за складывания шасси. Об этом в соцсети X сообщает Flightradar24.

«В результате поломки шасси у выхода аэропорта во Франкфурте самолет Lufthansa 787-9 D-ABPQ получил значительные повреждения. Сегодняшний рейс LH450 отменен», — говорится в сообщении.

Утверждается, что передняя стойка шасси самолета резко сложилась, а носовая часть самолета, соединенная с закрытым коридором для пассажиров, резко начала заваливаться вниз.

До этого самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Калининград, вернулся в аэропорт отправки из-за неубранных шасси. Экипаж пассажирского лайнера Airbus A320 успешно выполнил посадку.

В марте в аэропорту Пулково благополучно приземлился самолет с 88 пассажирами на борту, который до этого готовился к аварийной посадке. Как писал Telegram-канал РЕН ТВ, судно выполняло рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск. По предварительным данным, у самолета не выпустилась стойка шасси.

Ранее вылетевший из Тюмени самолет незапланированно сел в Мьянме.