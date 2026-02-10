Самолет вернулся в аэропорт Петербурга из-за неубранных шасси

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Калининград, вернулся в аэропорт отправки из-за неубранных шасси. Об этом сообщает местный Telegram-канал «78. Новости».

По его данным, экипаж пассажирского лайнера Airbus A320 успешно выполнил посадку. В настоящий момент с воздушным судном работает инженерно-технический состав авиакомпании «Уральские авиалинии».

До этого двигатель отказал у пассажирского самолета Ан-24 во время полета. Как сообщили св пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший санитарный рейс из Иркутска в Бодайбо, приземлился на запасной аэродром Нижнеангарск в 13:45 по местному времени в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Бодайбо.

Байкало-Ангарской и Байкальской транспортными прокуратурами по факту инцидента организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее Ространснадзор предложил улучшить систему контроля в авиации после крушения Ан-24.