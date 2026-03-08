Размер шрифта
Вылетевший из Тюмени самолет незапланированно сел в Мьянме

Подавший сигнал бедствия по пути из Тюмени в Нячанг самолет приземлился в Мьянме
Global Look Press

Незапланированная посадка самолета, летевшего из Тюмени во вьетнамский Нячанг, прошла штатно, борт приземлился в Мьянме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию Azur Air.

Там рассказали, что Boeing 767 после посадки сам зарулил на место стоянки. На борту находятся 336 пассажиров и 10 членов экипажа, они не пострадали.

До этого Telegram-канал Mash написал, что вылетевший из Тюмени во вьетнамский Нячанг Boeing 767-300 подал сигнал бедствия. Из России лайнер отправился более шести часов назад. Пилоты воздушного судна включили сигнал тревоги (код 7700 сообщает диспетчерам о серьезной аварийной ситуации, требующей приоритетной посадки или немедленной помощи. — «Газета.Ru») недалеко от города Янгон, столицы Мьянмы. По предварительным данным, этот самолет уже два раза совершал экстренную посадку из-за отказа двигателя.

Ранее самолет шефа Пентагона подал сигнал бедствия над Атлантикой.

 
