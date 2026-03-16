Самолет, готовившийся к аварийной посадке, благополучно приземлился в Пулково

В Пулково сел самолет с 88 пассажирами, который готовился к аварийной посадке

В аэропорту Пулково благополучно приземлился самолет с 88 пассажирами на борту, который до этого готовился к аварийной посадке. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«В 10:29 борт с 88 пассажирами благополучно приземлился в Пулково», — говорится в сообщении.

Как писал Telegram-канал РЕН ТВ, судно выполняло рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск. По предварительным данным, у самолета не выпустилась стойка шасси.

11 марта самолет, летевший из Москвы в Сочи, вернулся в Шереметьево из-за угрозы беспилотников. Отмечалось, что судно изначально вылетело с двухчасовой задержкой, а спустя час после взлета пассажирам сообщили, что необходимо вернуться в московский аэропорт.

В тот же день самолет, который подал сигнал бедствия, направляясь по маршруту Красноярск – Якутск, успешно приземлился в аэропорту вылета.

Ранее вылетевший из Тюмени самолет незапланированно сел в Мьянме.