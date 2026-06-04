Очевидцы сообщили о сильном пожаре в центре Воронежа

Сильный пожар разгорелся в центре Воронежа в районе остановки «Луч». Об этом сообщили в Telegram-канале «Жесть Воронеж».

«Утром в районе Галереи Чижова очевидцы заметили огромный столб черного дыма, который стремительно поднимается над крышами домов», — говорится в сообщении.

Судя по кадрам, возгорание произошло в квартале за высотными зданиями. Черный дым постепенно заволакивает небо. Информации о причинах пожара или пострадавших на данный момент не поступала.

До этого в Архангельске на Кузнечихинском промузле произошел крупный пожар. В МЧС сообщили, что площадь пожара составила 7500 кв. метров. Эвакуировались самостоятельно 40 человек, пострадавших нет, уточнили в ведомстве. К ликвидации пожара были привлечены от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 34 человека и 10 единиц техники, от МЧС — 29 человек и 9 единиц техники. Полностью потушить пожар удалось утром на следующий день. Причины возгорания выясняются.

Ранее два подростка спасли женщину с детьми из пожара в Красноярском крае.