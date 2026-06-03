Два подростка спасли женщину с детьми из пожара в Красноярском крае

В Красноярском крае два подростка спасли мать и ее детей из пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел 2 июня в городе Ужуре — в одном из частных домов загорелась веранда. Внутри в это время спала женщина с двумя детьми: полугодовалым младенцем и двухлетним мальчиком.

Дым и пламя заметили соседи. Двое школьников в возрасте 12 и 14 лет бросились к дому. К тому моменту веранда уже полыхала, мальчики оббежали здание и стали стучать в окно. Проснувшаяся от этого стука женщина разбила окно изнутри и передала подросткам обоих детей. Сама она не сразу смогла выбраться наружу из-за дыма.

К моменту ее спасения прибыли пожарные, которые потушили пламя, успевшее распространиться на площади в 80 квадратных метров. Причиной возгорания предварительно оказалось короткое замыкание — проводка не выдержала нагрузки от одновременно работавших стиральной машины и светильника.

Ранее девятилетний мальчик спас семью из пожара в Новосибирской области.