Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Два подростка спасли женщину с детьми из пожара в Красноярском крае

В Красноярском крае подростки спасли женщину с детьми из пожара

В Красноярском крае два подростка спасли мать и ее детей из пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел 2 июня в городе Ужуре — в одном из частных домов загорелась веранда. Внутри в это время спала женщина с двумя детьми: полугодовалым младенцем и двухлетним мальчиком.

Дым и пламя заметили соседи. Двое школьников в возрасте 12 и 14 лет бросились к дому. К тому моменту веранда уже полыхала, мальчики оббежали здание и стали стучать в окно. Проснувшаяся от этого стука женщина разбила окно изнутри и передала подросткам обоих детей. Сама она не сразу смогла выбраться наружу из-за дыма.

К моменту ее спасения прибыли пожарные, которые потушили пламя, успевшее распространиться на площади в 80 квадратных метров. Причиной возгорания предварительно оказалось короткое замыкание — проводка не выдержала нагрузки от одновременно работавших стиральной машины и светильника.

Ранее девятилетний мальчик спас семью из пожара в Новосибирской области.

 
Теперь вы знаете
Как установить водонагреватель в квартире, чтобы не нарушить закон? Переживаем сезон отключения горячей воды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!