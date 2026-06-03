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Общество

В Архангельске произошел крупный пожар в промзоне

МЧС: пожар в промзоне Архангельска охватил 7500 квадратных метров
ГУ МЧС России по Архангельской области

В Архангельске на Кузнечихинском промузле произошел крупный пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Архангельской области.

По данным ведомства, сообщение о задымлении по адресу Кузнечихинский промузел 1-й проезд, 13 поступило в 12:43. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные формирования, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

В МЧС сообщили, что площадь пожара составляет 7500 кв. метров. Эвакуировались самостоятельно 40 человек, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Там добавили, что к ликвидации пожара привлечены от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 34 человека и 10 единиц техники, от МЧС — 29 человек и 9 единиц техники. Всего для тушения задействованы 43 человека личного состава МЧС и 16 единиц техники. На место пожара также выдвинулась группа беспилотных авиационных систем ГУ МЧС России по Архангельской области.

До этого крупный пожар произошел на юго-востоке Москвы в административно-складском здании на Стахановской улице. По данным МЧС, в здании загорелась складируемая продукция. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Ранее крупный пожар возник в НИИ благородных и редких металлов в Иркутске.

 
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