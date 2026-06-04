В Татарстане создадут ИИ-помощника для врачей

В Татарстане планируют создать ИИ-помощника для врачей в первичном звене. Об этом в разговоре с «БИЗНЕС Online» сообщил и. о. ректора Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) Айрат Фаррахов.

На Петербургском экономическом форуме Министерство здравоохранения России, власти Татарстана и разработчики Иннополиса заключили соглашение о создании приложения, основанного на искусственном интеллекте, который будет помогать врачам в первичном звене.

«Мы провели стратегическую сессию с Иннополисом при участии министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, Рустама Нургалиевича Минниханова. Мы заключим соглашение с Иннополисом, кроме того, создаем ИИ для ускорения принятия решений, диагностики и лечения на первичном звене, помощника врача на первичном звене», — объяснил Фаррахов.

Он подчеркнул, что изначально проект планируется внедрять в системе здравоохранения Татарстана. После этого ИИ-помощника будут продавать в другие регионы страны ради масштабирования и доходов в бюджет республики.

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