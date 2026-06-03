Создан анализ, точно определяющий стадию болезни Альцгеймера

Ученые из Лундского университета разработали анализ крови, который способен не только выявлять болезнь Альцгеймера, но и определять степень ее развития. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Neurology.

Новый тест основан на измерении двух форм тау-белка — одного из ключевых биомаркеров болезни Альцгеймера. По мере развития заболевания этот белок накапливается в мозге, нарушая работу нервных клеток и способствуя их гибели.

Исследователи проверили метод более чем на тысяче человек. В исследование вошли здоровые добровольцы, пациенты с легкими когнитивными нарушениями, подтвержденной болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными заболеваниями. Оказалось, что результаты анализа крови позволяют определить стадию болезни почти с той же точностью, что и ПЭТ-сканирование мозга — один из основных современных методов диагностики.

По словам авторов работы, это особенно важно на фоне появления новых препаратов против болезни Альцгеймера. Наиболее эффективно такие лекарства действуют на ранних стадиях, когда повреждение мозга еще не стало необратимым. Возможность быстро определить стадию заболевания также поможет врачам подбирать оптимальную терапию и контролировать ее эффективность.

Исследователи считают, что внедрение такого анализа в клиническую практику позволит существенно расширить возможности ранней диагностики болезни Альцгеймера. Сегодня для подтверждения диагноза часто применяется дорогостоящее ПЭТ-сканирование или анализ спинномозговой жидкости, требующий люмбальной пункции. Новый тест может стать гораздо более доступной и менее инвазивной альтернативой этим процедурам.

Ранее был найден способ восстановить защиту мозга от болезни Альцгеймера.