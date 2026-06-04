«Это не деградация»: в Госдуме заступились за неумеющих определять время зумеров

Тот факт, что зумеры не обладают многими навыками и умениями, еще не говорит об их деградации. Неспособность определить время по стрелкам часов – это лишь признак того, что в последние годы распространение получили цифровые часы, отметил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с НСН.

«Думаю, об этих поколениях и о нашем будущем это говорит примерно то же самое, что обо мне говорит мое неумение пропалывать огород или доить корову. Жизнь меняется, навыки меняются», — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что при отсутствии некоторых обычных навыков, молодежь обладает знаниями, недоступными старшему поколению, которые сегодня более актуальны в повседневной жизни. По мнению Вассермана, важно учитывать, что человек учится только в двух случаях – если ему это необходимо для выживания или если это ему интересно и связано с развлечениями.

«Соответственно, то, что эти люди не умеют определять время по циферблату часов, говорит только о том, что это им никогда не было нужно на практике», — подчеркнул депутат.

Напомним, исследователи выяснили, что некоторые базовые знания старших поколений отсутствуют у молодежи. Так, больше половины (54%) представителей поколений зумеров и альфы заявили, что не умеют определять время по циферблату часов. Почти каждый второй (49%) также не знает, как вкрутить лампочку.

Из опроса родителей зумеров следует, что молодые люди не ориентируются без картографических приложений, не помнят таблицу умножения и не умеют считать в уме, не умеют считать бумажные деньги при оплате наличными, не отличают пододеяльник от простыни, а также не знают, что такое перстень.

При этом когда возникает необходимость восполнить пробелы, большинство молодых людей обращаются к интернету (62%). Почти половина (46%) предпочитает спрашивать совета у нейросетей и искусственного интеллекта.

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