Врач объяснил, почему зумеры начали лысеть раньше родителей

Основными факторами раннего облысения, когда зумеры начали сталкиваться с проблемой раньше родителей, являются раннее половое созревание и информационные перегрузки. Об этом Pravda.Ru рассказал эндокринолог-трихолог, сооснователь Академии Трихологии докторов Ткачева и Баруновой Владислав Ткачев.

По его словам, пока рано говорить о точной статистике «омоложения» алопеции, поскольку рост числа обращений может быть связан с возросшим вниманием молодежи к своей внешности и эстетической медицине. Однако есть биологические предпосылки для более раннего старта процесса, отметил он.

«Поскольку андрогенетическая алопеция развивается в период полового созревания или позже, важно учитывать, что в последние десятилетия этот период смещается на более ранний возраст. Соответственно, чем раньше начинается пубертат, тем раньше могут проявиться связанные с этим проблемы, включая выпадение волос», — пояснил Ткачев.

Кроме того, постоянное использование гаджетов может приводить к сбоям в эндокринной цепи, что также провоцирует ускоренное выпадение волос.

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Яна Шацкая до этого рассказала «Газете.Ru», что в борьбе с облысением многие мужчины прибегают к пересадке волос, однако это дорогая и сложная процедура. Есть два эффективных альтернативных способа борьбы с выпадением волос — мезотерапия и плазмотерапия.

Ранее было создано средство для борьбы с облысением на основе кофеина.