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Общество

Захарова прослезилась, рассказывая о погибших детях в ЛНР

Захарова не сдержала слез на ПМЭФ, показывая фото погибших в Старобельске детей
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова не смогла сдержать слез во время брифинга на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), демонстрируя журналистам фотографии детей, погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я буду вам показывать фотографии и рассказывать об этих детях. Я думаю, что их родители не смогут этого сделать в ближайшие годы, а мы это должны сделать», — сказала она.

После этих слов дипломат прослезилась и попросила принести ей салфетку.

Она также напомнила, что 4 июня Организации Объединенных Наций (ООН) учредила Международный день невинных детей — жертв вооруженных конфликтов, и призвала организацию обратить внимание на удар по Старобельску. Захарова рассказала, что на вопрос о бездействии ООН ей ответили, что нужна дополнительная верификация. Она предложила представителям организации приехать, самим все проверить, зайти в госпиталь и пообщаться с пострадавшими. По словам дипломата, бездействие и откровенная ложь западных стран в отношении этой атаки уже никого не удивляют.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся, здание частично обрушилось. В результате атаки погиб 21 человек, еще 44 получили ранения. Правозащитники призвали ООН признать удар военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова рассказала о двойном позоре японских журналистов.

 
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