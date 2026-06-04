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Политика

Захарова рассказала о двойном позоре японских журналистов

Захарова: японские журналисты потеряли лицо, отказавшись ехать в Старобельск
Владимир Астапкович/РИА Новости

Японские журналисты «дважды потеряли лицо», когда отказались ехать вместе с другими представителями зарубежных СМИ на место теракта Вооруженных сил Украины в Старобельск в ЛНР. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Лентой.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По ее словам, теперь о японских журналистах «в том или ином качестве» знают все.

«Они потеряли лицо, когда, с одной стороны, подчинились в угоду чужому окрику, безропотно предательству своей профессии, а с другой, уже потом, вместо того чтобы как-то набраться мужества и этот позор пережить, попытались еще сделать вид, что все нормально», — сказала Захарова.

Россия пригласила иностранных журналистов на место теракта в Старобельск после того, как на Западе активно начала распространяться ложь, что никакой атаки на колледж якобы не было. В результате в Старобельск прибыли более 50 иностранных журналистов из 19 стран, включая Австрию, Венгрию, Германию, Бразилию, Китай, США и Турцию. Однако власти Японии запретили своим журналистам принимать участие в этой поездке. Кроме того, британская телекорпорация «Би-би-си» официально отказалась посещать место теракта.

Ранее журналист «Би-би-си» оправдал отсутствие коллег на месте теракта в Старобельске.

 
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