Глава Минздрава рассказал гостям ПМЭФ о пользе ботвы и корнеплодов

Самой полезной для здоровья человека частью овощей является ботва, второе место занимают плоды, а последнее — корнеплоды, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на сессии ПМЭФ по особенностям национального питания. Видео с его выступления опубликовала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

По словам главы Минздрава, заявления отдельных врачей по вопросу полезности овощей и фруктов «несут немножко действительно разную информацию», поскольку эти два вида продуктов не следует объединять в одну категорию с точки зрения пользы для организма.

«Все говорят «фрукты, овощи». Но так нельзя говорить в принципе. «Фрукты-овощи» — как это теперь, в одно слово и с маленькой буквы», — уточнил Мурашко.

Он отметил, что у фруктов может быть высокий гликемический индекс, поэтому овощи априори полезнее их.

«И даже когда говорим об овощах, то тоже овощи различные, совершенно четко. Но сначала листья, потом плоды, только потом корнеплоды в овощах. Ну, так сказать, если упрощенно», — подытожил министр здравоохранения России.

Мурашко не раз высказывал озабоченность по поводу массового перехода россиян на рацион с преобладанием продуктов с «пустой калорийностью», провоцирующих нарушения обмена веществ и набор веса.

Ранее Мурашко признавался, что ему надо сбросить 6 кг.